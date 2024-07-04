Путин поздравил Пезешкиана
Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», - говорится в тексте письма.
Путин выразил надежду, что «деятельность Пезешкиана на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо народов России и Ирана, а также в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности».