Турция недовольна позицией Запада по Азербайджану

Турцию не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании СМИД Организации тюркских государств в Шуше.

«Мы искренне надеемся, что нынешний переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией приведет к скорейшему подписанию мирного соглашения. В этом контексте мы особенно ценим твердую решимость и позитивный подход Азербайджана к заключению этого соглашения.

Но нас не устраивает несбалансированное отношение некоторых западных стран, которые открыто отдают предпочтение Армении и игнорируют озабоченность Азербайджана. Мы, как тюркский мир, хотим, чтобы этот процесс привел к успеху», - заявил Фидан.