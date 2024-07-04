Moody's o высокой вероятности эскалации между Азербайджаном и Арменией

Если между Азербайджаном и Арменией не будет экономической интеграции, геополитическая напряженность останется повышенной, говорится в отчете Moody's в связи с подтверждением суверенного рейтинга Азербайджана на уровне Ba1 с позитивным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает, что геополитические отношения Азербайджана с Арменией останутся бурными, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры.

"Обе стороны продолжают наращивать военный потенциал, в то время как периодические перестрелки на границе продолжают происходить, что означает, что сохраняется возможность новой эскалации военного конфликта между двумя странами", - говорится в отчете.