ООН надеется, что Россия уйдет из Украины

В ООН надеются, что Россия решит вывести свои войска из Украины до сентября этого года или раньше, хотя и не видят никаких гарантий этого. Такое заявление сделал председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис.

«Мы надеемся, что российские власти решат вывести свои войска из Украины до сентября этого года или раньше, но исходя из того, что мы видели, нет никакой гарантии, что это произойдет. Этот вопрос будет оставаться приоритетным», – сказал он.