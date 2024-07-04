Задержан отец устроивших теракт в Дагестане боевиков

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан по подозрению в совершении экономических преступлений.

Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы, синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. По последним данным, в результате атаки в Дагестане погиб 21 человек. Среди погибших мирных жителей — православный священник.

В нападениях на церкви и синагоги участвовали дети Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев.