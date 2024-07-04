Нахчыванский футбол доверили Зауру Ахундову

Сначала был исполнен гимн Азербайджана, затем минутой молчания почтили память шехидов и представителей футбольной общественности, погибших в отчетном году.

Была дана информация о деятельности Федерации за прошедший избирательный период, а затем были проведены выборы на пост главы федерации.

Заур Ахундов был единственным кандидатом и был единогласно избран президентом НФФ учреждения.

Заур Ахундов родился в Нахчыване в 1973 году. В 2004 году основал футзальный клуб «Араз-Нахчыван». Клуб, считающийся основой сборной страны, несколько раз подряд выигрывал чемпионат Азербайджана. Заур Ахундов был избран президентом Федерации футзала Азербайджана в 2008 году. После этого сборная Азербайджана по футзалу и чемпион страны «Араз-Нахчыван» добились успехов на континентальных соревнованиях. Сборная Азербайджана заняла 4-е место на дебютном чемпионате Европы 2010 года. В том же году «Араз-Нахчыван» завоевал бронзовые медали главного еврокубка.