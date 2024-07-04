Нахчыванский футбол доверили Зауру Ахундову
Сегодня состоялась очередная отчетно-выборная конференция Нахчыванской федерации футбола.
Сначала был исполнен гимн Азербайджана, затем минутой молчания почтили память шехидов и представителей футбольной общественности, погибших в отчетном году.
Была дана информация о деятельности Федерации за прошедший избирательный период, а затем были проведены выборы на пост главы федерации.
Заур Ахундов был единственным кандидатом и был единогласно избран президентом НФФ учреждения.
Заур Ахундов родился в Нахчыване в 1973 году. В 2004 году основал футзальный клуб «Араз-Нахчыван». Клуб, считающийся основой сборной страны, несколько раз подряд выигрывал чемпионат Азербайджана. Заур Ахундов был избран президентом Федерации футзала Азербайджана в 2008 году. После этого сборная Азербайджана по футзалу и чемпион страны «Араз-Нахчыван» добились успехов на континентальных соревнованиях. Сборная Азербайджана заняла 4-е место на дебютном чемпионате Европы 2010 года. В том же году «Араз-Нахчыван» завоевал бронзовые медали главного еврокубка.
В целом за последние несколько лет сборная Азербайджана по футзалу шесть раз участвовала в финальной стадии чемпионата Европы и один раз - чемпионата мира, где заняла 5-е место.
В 2014 году «Араз-Нахчыван» в очередной раз завоевал бронзовые медали Кубка УЕФА.
Заур Ахундов был членом исполкома АФФА с 2016 по 2024 год.
В 2017 году он был избран председателем наблюдательного совета футбольного клуба «Кешля» и занимал эту должность до июня 2022 года. За время его правления команда дважды выиграла Кубок Азербайджана и бронзовые медали Премьер-лиги.