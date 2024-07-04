Экс-посол обратился к азербайджанцам: Спасите Иран!

Избрание Масуда Пезешкиана (на должность президента Ирана) - это «не выбор между плохим и худшим, а выбор между лучшим и наихудшим», написал экс-посол Ирана в Баку Афшар Сулеймани на своей странице в Facebook. Пост был опубликован до завершения голосования на выборах.

«Народ Азербайджана должен объединиться ради Ирана и всех народов - будь то курды, белуджи, арабы, луры, персы, турки и другие, и, проголосовав за Пезешкиана, сделать шаг к установлению справедливости, свободы, национального благосостояния и независимости. Выполнить хотя бы 20 процентов (предвыборных) обещаний лучше, чем не добиться ничего и потерять ухудшить гражданские права населения. Если вы (азербайджанцы) не проголосуете за Пезешкиана, вы обязательно пожалеете об этом, и сожаления не принесут пользы.

Даже если бы Пезешкиан не был азербайджанцем, среди этих кандидатов он является самым достойным, лучшим, самым предпочтительным, самым честным и самым храбрым. Все голоса азербайджанцев должны быть отданы Пезешкиану ради Ирана и Азербайджана. Это исторический момент и поворотный пункт для всех иранцев, независимо от их религии, вероисповедания и языка.

Большинство неазербайджанцев также должны голосовать за Пезешкиана из-за его профессионализма, чистоты, честности, человеколюбия, стремления к справедливости и свободе. Чтобы спасти Иран от тупика, реакционности, принуждения, лести, коррупции и кумовства и восстановить меритократию и защиту национальных прав, нужно голосовать за Пезешкиана.

Невыбор Пезешкиана будет большим поражением для Ирана и каждого иранца. Я не говорю, что Пезешкиан может решить все проблемы, поскольку полномочия президента и роль теневых властей очевидны. Но Пезешкиан может, сформировав технократическое, сильное и достойное правительство, направить Иран на правильный путь. Поезд Ирана и его рельсы разрушены, но, отремонтировав поезд, рельсы и подготовив новые вагоныможно начать всесторонние реформы.

Если Пезешкиан не будет избран, изношенный поезд и рельсы неэффективного и коррупционного управления уведут страну и народ туда, откуда не будет возврата. Поэтому встаньте и покажите миру, как голосуете за Пезешкиана. Если бы среди кандидатов был неазербайджанец, более достойный, чем Пезешкиан, я бы обязательно выбрал его.

Если вы намерены голосовать за другого кандидата, это ваше право. Голосование - это гражданское право, вы можете голосовать или не голосовать. Мое обращение направлено к тем, кто не собирается голосовать. Хочу сказать, что, по крайней мере, чтобы показать, насколько турки едины и способны спасти Иран и защитить права всех народов, проголосуйте за Пезешкиана», - написал Сулеймани.