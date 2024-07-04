Азербайджан вновь назвал условие мира с Арменией

Основным условием для подписания прочного мира между Баку и Ереваном является устранение территориальных претензий против Азербайджана, закрепленных в Конституции Армении, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на заседании глав МИД ОТГ в Шуше.

«Основным условием для подписания прочного мирного договора является прекращение территориальных претензий Армении к Азербайджану, закрепленных в многочисленных правовых и политических документах этой страны, в том числе в ее Конституции, которая открыто ссылается на «Декларацию о независимости Армении», призывающую к «объединению Армении и Нагорного Карабаха», - сказал Байрамов.

Глава дипломатии подчеркнул, что Азербайджан «больше всех заинтересован в устойчивом мире в регионе».