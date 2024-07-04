Джавад Шабири, автор haqqin.az, Тегеран 14:31

Избрание Масуда Пезешкиана президентом Ирана резко активизирует политическую активность иранских правящих элит, которые сейчас начнут борьбу за получение комфортных кресел в правительстве. После выборов любого президента в Иране неприметная улица в Тегеране, где расположена служба приема обращений граждан к президенту, наглухо встает в пробку. Поскольку оказывается забита машинами тех, кого в Иране называют «ищущие должности». Иными словами, кто жаждет получить место в государственном аппарате нового президента. Очередь каждый день растягивается на несколько километров, народ в ней напряжен, а полицейских, пытающихся призвать к соблюдению правил дорожного движения и правил парковки, – ругают прямо в лицо. Мол, что вы со своими мелочами лезете, тут жизненно важные вопросы карьеры решаются.

Очередь то и дело волнуется, споря, кто пройдет первым. Тот – с запиской от Мухаммеда-огое, а тот и вовсе – от самого огое Зарифа, а потому требует пропустить его вне очереди. Ну а третьи – они как везде, «мне только спросить». После вчерашних выборов количество «ищущих должности» достигнет вообще рекордных размеров, поскольку «всем в Иране» известно, что их победитель, Масуд Пезешкиан, не имеет в отличие от других президентов, своей команды. А значит, есть шанс в нее войти. Но если не в нее – то в команду какого-нибудь министра, его зама или вообще столоначальника. Да мало ли, в Иране 300 тысяч чиновников, есть шансы втиснуться «в структуры управления», хоть тушкой, хоть чучелком. Причем, не приходится сомневаться, к «парадному крыльцу» пойдут многие. Само собой – реформисты, у которых после чисток при прошлом президенте вновь вернуться во власть руки чешутся. И «попутчики», которых нынешняя политическая неопределенность в Иране порождает в геометрической прогрессии: «А помните, господин президент, я всегда Ваши проекты в области азербайджанского языка поддерживал? И Ваши подходы к провинции Систан-Белуджистан разделял? И за либерализацию законов о хиджабе всегда выступал?». И даже «консерваторы»: «Я, господин президент, на призыв консервативного Галибафа голосовать против Вас не откликнулся. И всех уговаривал голосовать именно за Вас. Не будет ли мне за это какого вознаграждения в виде теплого креслица в Вашей администрации или в совете директоров какого-нибудь провинциального свечного заводика?».

Если я и утрирую – то лишь самую малость. Это поражение всегда сирота, а у победы, куда ни ткни, – всюду родители. И ведь проблема администрации Пезешкиана в том, что этим соискателям невозможно категорически отказать в их претензиях. Во-первых – кадровый голод. Во-вторых – опасно плодить неудовольствие. Симпатии иранского общества – штука капризная, не хуже женщины. Сегодня ты на коне – а завтра скажут, что зазнался, отказал тому-то и тому-то из уважаемых людей, и прощай внутренний рейтинг. Поэтому на первое время кадровый набор Пезешкиана будет представлять собой сборную солянку. Реформистов, с настроем взять реванш за проигрыш времен Раиси, там будет, конечно, большинство, но и других элементов, а новому президенту Ирана важно будет показать «инклюзивность» - принцип, общую важность которого я никогда не понимал, и который противоречит принципам традиционной политологии - своего правительства. В результате чего его результативность резко снизится. В конце концов, если речь идет о здоровье вашего ребенка, о его жизни и смерти, вы не будете собирать консилиум из возможно большего числа врачей, из которых у каждого – свое особое мнение. А Иран сейчас именно в такой ситуации.