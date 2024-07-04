Пашинян поздравил азербайджанца Пезешкиана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Масуду Пезешкиану поздравление в связи с избранием президентом Исламской Республики Иран, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Пашинян заявил, что для правительства и народа Армении отношения с "братской" Исламской Республикой Иран имеют особое значение.

"Постоянное углубление теплых отношений между Арменией и Ираном имеет особое значение как в контексте двустороннего сотрудничества, так и в контексте региональной стабильности и процветания", - заявил премьер Армении.

Пашинян выразил уверенность в том, что правительства Армении и Ирана реализуют достигнутые договоренности, а также приступят к ряду новых проектов.