Еще один удар Китая по России

Проблема примерно с половиной поставок, оценивают опрошенные журналистами импортеры. Есть отказы и по другим видам перевозки — но гораздо реже, примерно в 10% случаев. И это при том, что крупные банки и так очень плохо пропускают платежи из России в любой валюте – к июню в Китай из России благополучно проходило лишь около 15% платежей. Остальные либо зависали на многомесячных проверках, пока банки под микроскопом изучали информацию о товаре, его получателях, маршруте перевозки и т.д., либо возвращались отправителю.

Дело в том, что китайские банки, кроме небольших региональных, которые не работают на внешних рынках, боятся вторичных санкций – они отрезали бы их от долларовой системы. Поэтому все крупные банки Китая, в том числе «большая четверка» (Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China и China Construction Bank) тщательно проверяют все, что связано с оплачиваемым товаром. Они запрашивают в том числе данные о маршруте перевозки — и часто очень подробные, вплоть до номера контейнера или железнодорожной платформы, на которой будет перевозиться экспортный груз, ИНН всех лиц, задействованных в перевозке, объясняет сотрудник крупной логистической компании. И если в цепочке присутствует санкционная компания – следует отказ.

Наиболее полно в санкционном списке представлены предприятия из инфраструктуры железнодорожных перевозок, поэтому отказов в оплате товара, который планировали перевозить по железной дороге, особенно много, подтверждает российский предприниматель, владеющий торговым домом в Харбине.

Самое неприятное, что под запрет попадают и несанкционные железнодорожные перевозки – видимо, банки перестраховываются, говорит другой логист. По его оценке, из тех клиентов его компании, кто пытается платить в Китай напрямую, с мая возникали проблемы с оплатой каждой второй перевозки по железной дороге и примерно каждой десятой — морскими или комбинированными маршрутами.

Самый жесткий с этой точки зрения банк – государственный Bank Of China: он не пропускает никакой «санкционки» в логистике, утверждает собеседник The Moscow Times. Еще три источника во внешнеторговых компаниях соглашаются с его оценкой частоты отказов в оплате при железнодорожных перевозках. «Мы уже сразу советуем клиентам, у которых в маршрутном листе «Трансконтейнер» или железнодорожный терминал из санкционного списка, платить не напрямую, а через агентов», – рассказывает менеджер экспедиторской компании.