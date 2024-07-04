Ле Пен рассказала, почему Макрон не сможет ввести войска в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не отправит войска в Украину, если премьер выступит против. Об этом заявила лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью CNN.

По словам Ле Пен, премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать дальнобойное французское оружие для нанесения ударов по территории России. Это станет сдерживающим фактором от отправки войск в Украину.

Ранее сообщалось, что премьер-министр от партии «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах заблокирует отправку войск в Украину, даже если Макрон будет против.