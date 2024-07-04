Токаев заявил, что Каспий может исчезнуть

Каспийское море находится на грани исчезновения, нельзя игнорировать связанные с ним экологические вопросы. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств, который проходит в городе Шуша.

"Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Токаев также выразил обеспокоенность высыханием Аральского моря и опустыниванием его территории. "Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии", - пояснил глава государства.

По его словам, климатическая ситуация на планете в целом осложняется. "Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата. В 2026 году мы проведем региональный климатический саммит под эгидой ООН. Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе", - добавил казахстанский лидер.