Россия опять размахивает «ядерной дубиной»
Россия может изменить свою ядерную доктрину из-за войны в Украине, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.
«Ситуация вокруг военной операции показала, что «ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере» и нужны «некие концептуальные дополнения и корректировки», - сказал Рябков. - Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников».