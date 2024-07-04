НАТО и Южная Корея обсудят потребности Украины
НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне обсудит с Южной Кореей пути налаживания практического сотрудничества по вопросам Украины, кибербезопасности и новым технологиям, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что уже третий год подряд приглашает лидеров Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии на саммит НАТО, чтобы расширить партнерство альянса в сфере безопасности со странами Индо-Тихоокеанского региона. Генсек подчеркнул важность этого сотрудничества.