Еще одна страна решила прекратить войну в Украине

На саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9 июля, Болгария выдвинет инициативу по началу мирных переговоров между Украиной и Россией, пишут болгарские СМИ.

И.о. премьер-министра Болгарии Димитар Главчев заявил, что София должна выступить за начало переговоров, и он предложит эту инициативу на саммите Североатлантического союза.

«Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры, а Болгария будет выступать посредником. Что может быть лучше этого? И это то, что я предложу», – заявил Главчев.

Вместе с тем он выразил сомнение, что Болгария может стать посредником без согласия обеих сторон. Димитар Главчев также добавил, что любые мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву.

«Необходимо подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Эти условия, по моему мнению, не обсуждаются» - заявил Главчев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Турция может «заложить основу» для «компромисса» в войне России с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не может быть посредником на переговорах по прекращению войны в Украине.