Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:46

«Если всемогущий Всевышний спустится и скажет мне: «Джо, выйди из гонки», тогда я выйду из гонки. Но всемогущий не спустится». Таков был самый яркий ответ Джо Байдена в 22-минутном интервью популярного ведущего АBС Джорджа Стефанопулоса - первого после провального выступления президента на дебатах с Дональдом Трампом.

Это интервью задумывалось, как важная попытка представить нации другого Байдена, более живого и адекватного, чем тот, которого 50 миллионов американцев увидели на своих телеэкранах за неделю до этого. И он действительно выглядел лучше и, можно сказать, моложе - с летним загаром, а не под смертельно белой пудрой, говорил более четко, по крайней мере его ответы можно было разобрать. Интервью прошло в здании средней школы в штате Висконсин, где до этого прошло бурное предвыборное ралли Байдена. Там, разумеется, собрались активные и президент. Они кричали «Давай, Джо, иди!» и в воздух чепчики бросали. Перформанс массовой поддержки испортил лишь один индивидуум, который неизвестно каким образом, обманув охрану, пробрался к трибуне с плакатом: «Джо, передай эстафету!». Американцам, конечно, было интереснее посмотреть интервью – без купюр и телесуфлера, которое к тому же брал маститый ведущий, который из любого душу может вытрясти. Убедили ли ответы Байдена нацию? Успокоили ли демократов, находящихся после дебатов в панике? Ничуть.

Джо Байден не хочет признавать правды, хоть тресни. Стефанопулос говорит ему, что он сильно проигрывает Трампу по последним опросам. «Я не покупаюсь на это», - отвечает президент. Ведущий, который работал в Белом доме еще при Билле Клинтоне, говорит, что он еще не видел президента с рейтингом всего в 36 процентов. «Я не думаю, что это уровень моего одобрения», - отвечает Байден. «Являетесь ли Вы сейчас более слабым, чем раньше?» - «Нет!». Раздражение Байдена можно понять. Его достижения в качестве президента весомы и зримы. Он действительно сплотил НАТО после своего предшественника, безответственного изоляциониста Трампа. Он, по его словам, «остановил Путина». Укрепил военно-политический союз с Японией и Южной Кореей, а последняя еще инвестировала десятки миллионов долларов в экономику США. В Америке инфляция снижается, а число рабочих мест за время президентства Байдена заметно выросло. И он искренне не понимает, почему нация так сильно зациклилась на его катастрофическом выступлении на дебатах. «Это была плохая ночь, - десяток раз говорит ведущему Байден. - А у вас разве не было плохих ночей?». Президент не понимает, почему в центре оказались его когнитивные способности, а никто не говорит, что во время дебатов Трамп постоянно врал. «Он солгал 28 раз», - подсчитал Байден. Но ведущий не успокаивается, а продолжает бить в одну точку. «Если вы останетесь в гонке, а Трамп будет избран... как вы себя будете чувствовать в январе?» - спрашивает он. Байден не отвечает прямо на вопрос, а вновь пускается в рассуждения о своих достижениях и о том, что он упорно работал.