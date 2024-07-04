Орбан по пути в Баку пообещал сюприз

Премьер-министр Венгрии пообещал в понедельник преподнести «сюрприз». По словам Орбана, речь идет о поездке, локацию которой он пока не называет. Об этом премьер заявил в интервью репортеру швейцарской газеты Die Weltwoche на борту самолёта из Москвы в Баку.

По словам Орбана, «европейские бюрократы никогда не установят мир». Для этого нужна политическая воля государственного деятеля-политика, но не чиновника (речь, вероятно, идет о Дональде Трампе).

Последний пример, с точки зрения Орбана, - Николя Саркози, который в августе 2008 года полетел останавливать войну России и Грузии.