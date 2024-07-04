Иран присоединился к русскому «Миру»

Москва и Тегеран завершили работу над интеграцией российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab. Об этом сообщил председатель Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

«В ходе встречи стороны завершили работу по требованиям относительно подключения российской платежной системы "Мир" к иранской Shetab, и этот проект вступил в операционную фазу», - сказал Фарзин по возвращении из Санкт-Петербурга, где провел переговоры с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Его слова приводит агентство IRNA.

При этом владельцы карт Shetab смогут снимать с них рубли в российских банкоматах с 22 августа 2024 года. В будущем граждане РФ смогут расплачиваться российскими картами в Иране.