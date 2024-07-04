Мост на армяно-грузинской границе передадут Азербайджану Армянские СМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян осмотрел строительство обходного участка трассы в селах Киранц и Ачаркут, пишет издание.
Согласно информации, новая дорога строится потому, что мост, находящийся на трассе из Армении в Грузию, в результате разграничения будет передан Азербайджану, - как и два дома села Киранц, отрезок дороги и около 50 земельных участков.
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