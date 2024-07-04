Мост на армяно-грузинской границе передадут Азербайджану Армянские СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осмотрел строительство обходного участка трассы в селах Киранц и Ачаркут, пишет издание.

Согласно информации, новая дорога строится потому, что мост, находящийся на трассе из Армении в Грузию, в результате разграничения будет передан Азербайджану, - как и два дома села Киранц, отрезок дороги и около 50 земельных участков.