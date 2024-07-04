США купили у России рекордное количество урана

США закупили в мае текущего года у России обогащенного урана на сумму в 209,5 млн долларов. Это - максимум с марта 2023 года, когда из РФ в США было поставлено обогащенного урана на 245,9 млн, пишут российские СМИ со ссылкой на статистику.

В конце весны Россия возобновила поставки урана в Соединенные Штаты после перерыва в апреле, напоминают авторы. По их данным, за месяц объем экспорта составил 91,1 тонны.

Суммарно США в мае приобрели у различных поставщиков урана на рекордную сумму в 987 млн долларов. Главным экспортером обогащенного урана в США стал Китай, продавший его на 323,6 млн долларов. Сумма закупок урана во Франции достигла 245,4 млн долларов. Россия - на третьем месте по объему контрактов.

Германия продала Соединенным Штатам урана на 96,8 млн долларов, Нидерланды - на 63,3 млн долларов, Великобритания - на 38 млн долларов. Заказы на сравнительно более мелкие суммы были сделаны также в Казахстане (на 8 млн долларов) и в Бельгии (на 2,6 млн долларов).

В середине мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием. Тогда агентство Reuters уточнило, что в силу этот закон должен вступить через 90 дней после подписания. По данным агентства, из России поступает около 24% уранового топлива, используемого на атомных электростанциях США.