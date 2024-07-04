Украина просит Польшу и Литву закрыть небо
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась к маршалу польского Сената Малгожате Кидава-Блонской с просьбой рассмотреть возможность защитить западные регионы Украины от российских ракет.
Встреча, в которой также принимала участие спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, состоялась в Вильнюсе по случаю Дня государственности Литвы.
"Сегодня говорили о гуманитарной защите Украины. Под гуманитарной защитой я имею в виду в первую очередь защиту права украинцев на жизнь. А это — защита городов и энергетической инфраструктуры от ракетных атак со стороны России. Снова, как и два с половиной года назад, Украина умоляет: закройте небо! Дайте возможность жить!", – сказала во время встречи Кондратюк.
Вице-спикер отметила, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили или существенно повредили 70% энергетических объектов и 250 тысяч жилых домов.
"Кроме того, я попросила спикера литовского Сейма Викторию Чмилите-Нильсен озвучить эту просьбу на саммите спикеров стран НАТО, который уже в понедельник состоится в Вашингтоне, накануне юбилейного саммита НАТО", – сообщила Кондратюк.
Представительницы Польши и Литвы пообещали сделать все возможное, чтобы решить вопрос защиты неба над Украиной.
"Если НАТО не готово принять Украину в свои ряды в разгар войны, нам нужно требовать от стран альянса достаточно ресурсов на то, чтобы сдерживать и побеждать врага и обеспечивать украинцам право на жизнь!", — заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.