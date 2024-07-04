Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:13

Как сообщает американское издание Bloomberg, танкер типа Afromax под названием SCF Primorye был загружен нефтью марки Urals в порту Новороссийска, после чего, приблизившись к берегам Сингапура, перегрузил ее в открытом море на другой танкер, который, как сообщается, принадлежит к теневому флоту, созданному азиатским покупателем для перевозки российской нефти в обход санкций, наложенных странами G7.

Ранее Bloomberg уже сообщал, что этот флот состоит из более чем ста отживших свой век танкеров. Западные СМИ опубликовали серию расследований, в которых утверждается, что этот флот был сформирован неким азербайджанским бизнесменом, владельцем сети многочисленных трейдерских компаний, созданных после начала войны в Украине для продажи российской нефти. Деятельность этих компаний, включающая перегрузку нефти с одного танкера на другой в открытом море для сокрытия владельца груза, значительно увеличивает доходы России от продажи нефти. В результате, Кремль не испытывает проблем для дальнейшего финансирования войны в Украине. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Министерства финансов России, в июне 2024 года экспорт российской нефти вырос почти на 50 процентов по сравнению с 2023 годом. Налоги, связанные с нефтью, достигли 590,6 миллиарда рублей (6,7 миллиарда долларов), увеличившись с 402,8 миллиарда рублей (4,5 миллиарда долларов) в июне 2023 года. Цифры показали также 41-процентный рост общей прибыли от продаж нефти и газа до 746,6 миллиарда рублей (8,4 миллиарда долларов), что связано с более высокими ценами на ключевую экспортную российскую смесь Urals.

Министерство финансов РФ рассчитало налоги в июне, исходя из цены Urals в 67,37 долларов за баррель. В анализе агентства отмечается, что эмбарго, введенное западными правительствами, либо введение верхнего предела цены (60 долларов) на российскую нефть, перевозимую морским путем, были направлены на сокращение нефтяных доходов Москвы, разрушение ее экономики, а также недопущение российской нефти на мировые рынки. «Россия ответила на санкции, перенаправив большую часть своего экспорта энергоносителей в Азию, продавая их по ценам, значительно превышающим установленный ценовой предел, в основном, в Индию и Китай», - говорится, в частности, в публикации Bloomberg. В финансовом отчете также указано, что доходы бюджета от нефтегазового сектора России с января по май этого года выросли по сравнению с первыми пятью месяцами 2023 года на 73,5 процента, общая прибыль от продажи нефти и газа за этот же период составила 4,95 триллиона рублей (55,7 миллиарда долларов США), а в этом году ожидается, что она достигнет 10,99 триллиона рублей (125 миллиардов долларов США). Отметим, что 24 июня Европейский союз ввел новый пакет санкций против России, конкретно нацеленных на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Опосредованно эти меры направлены также против нескольких государств-членов ЕС, которые, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, продолжают закупать российский СПГ.