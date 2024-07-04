Эстония поставила Украине зенитно-ракетные комплексы
Таллин передала Украине ЗРК и ракеты малой дальности французского производства Mistral, сообщили в Министерстве обороны Эстонии.
«Подтверждено! В Украину поставлены предоставленные Эстонией ЗРК и ракеты малой дальности Mistral. Продолжим поддерживать борцов за свободу. Вместе мы можем остановить российскую агрессию», - отмечается в сообщении в официальном аккаунте эстонского оборонного ведомства в соцсети Х.
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