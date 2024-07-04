Россия готовится к прорыву ВСУ в Крым

Россия наращивает количество оборонительных укреплений вдоль побережья Крыма, сообщает партизанское движение «АТЕШ». По словам партизан, среди россиян ходят слухи о так называемом «ударном кулаке», который готовят ВСУ.

«Пока оккупационная власть убеждает население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недосооружений вдоль береговой линии растет каждый день», - говорится в сообщении.

В Евпатории и Ялте военные привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых и оборонительных позиций.

«Среди военнослужащих ВС РФ ходят слухи о том, что Силы обороны Украины формируют так называемый «ударный кулак» для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении», - утверждают партизаны.