Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:49

На днях стало известно, что США перенесли запланированные с Грузией военные учения. Аналогичные учения Вашингтон готовится провести с Арменией. Как сообщает Минобороны Армении, 15-24 июля в стране пройдут совместные учения Eagle Partner 2024.

В учениях, как сообщается, примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса. По информации военного ведомства Армении, учения включают в себя операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. «Цель учений - повысить уровень оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обменяться передовым опытом управления и тактической связи, а также повысить боеготовность армянских подразделений», —говорится в сообщении. Ранее Пентагон объявил, что совместные учения, запланированные в Грузии, были отложены из-за антиамериканской риторики официального Тбилиси. Позже ведомство уточнило, что запланированные учения полностью не отменены и переносятся с 25 июля на 6 августа.

Такие учения проводятся в Грузии с 2016 года. «Решение о переносе военных учений Noble Partner обусловлено ложными обвинениями правительства Грузии в адрес США и других стран Запада в том, что на Тбилиси пытаются оказать давление с целью открытия второго фронта против России», — заявили в военном ведомстве США. При этом в Пентагоне подчеркивают, что США продолжат сотрудничество с силами обороны Грузии, поскольку Вашингтон стремится продолжать укреплять возможности страны по сохранению и защите ее суверенитета и территориальной целостности. Официальный Тбилиси «выразил сожаление» по поводу решения Вашингтона. В Минобороны Грузии заявили, что «Грузия, США, и их страны-партнеры извлекают выгоду из международных учений, поскольку они способствуют укреплению обороноспособности, развитию способностей военнослужащих, повышению профессионализма, совместимости». Неясно, что может измениться с 25 июля по 6 августа, учитывая, что США официально выражают недовольство антиамериканской риторикой правительства Грузии. Похоже, что, откладывая совместные учения на 10 дней, Пентагон стремится добиться изменений в позиции правительства Грузии. Если цель такова, то это слабый месседж, который вряд ли услышат в Тбилиси.

Проводя вместо этого совместные учения с Арменией, США посылают ясный сигнал о том, кто является их главным партнером в регионе Южного Кавказа. В прошлом году совместные учения Армении и США проходили в начале сентября — накануне проведения Азербайджаном специальных антитеррористических мероприятий в Карабахе. Россия крайне агрессивно отреагировала на факт их проведения. Похоже, что и на этот раз совместные учения станут еще одним толчком к окончательному разрыву отношений между Москвой и Ереваном. Как считает российский политолог Станислав Тарасов, совместные учения США и Армении являются «демонстративным вызовом России» и «попыткой выслужиться перед Западом». «Это происходит на фоне вызывающих и оскорбительных заявлений Еревана в адрес Москвы, которые противоречат нормам дипломатии. Военные учения призваны отладить слаженность и эффективность подразделений во время боевых действий. Чему могут научить армян американцы, которые нигде не побеждали? Учиться нужно у русских, умеющих побеждать. Это демонстративно политический вызов, чтобы заставить понервничать Россию. Армянские власти выслуживаются перед Западом, пытаясь заручиться какими-то гарантиями и финансовой поддержкой, но пока у них ничего не получается», — заявил Тарасов.