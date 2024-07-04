Ждать ли «оттепели» от Пезешкиана?

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан не изменит политики Исламской Республики в отношении Запада и Израиля, утверждает CNN. Как отмечает телеканал, западные государства не ожидают, что победа Пезешкиана изменит их отношения с Ираном, а также «траекторию отношений Ирана с Израилем».

«В преддверии выборов верховный правитель Ирана Али Хаменеи осудил тех, кто стремится к улучшению отношений с Западом. А Пезешкиан публично заявил, что будет полагаться на Хаменеи в вопросах внешней политики», - напоминает CNN, отмечая, что Пезешкиан ранее хвалил главу Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, убитого в бытность президентом Дональда Трампа.

«Я считаю его (Сулеймани) источником национальной гордости и бельмом на глазу наших врагов», - сказал Пезешкиан на недавних президентских дебатах.