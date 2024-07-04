КСИР поддержал нового президента страны
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал-майор Хоссейн Салами поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране, выразив готовность КСИР «продолжать взаимодействие и сотрудничество с администрацией страны».
Салами подтвердил «веру КСИР в то, что Исламская Республика одержит победу в экономической битве против своих противников посредством полной мобилизации национальных ресурсов, возможностей и опыта», сообщает агентство IRNA.