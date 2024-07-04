Согласна ли Украина на посредничество Турции?

Украина готова передавать свои предложения России с помощью третьих стран, однако для того, чтобы действительно стать посредником в этой войне, странам, которые хотят закончить эту войну, стоит серьезно настроиться на эту работу, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам советника ОП, чтобы стать посредником, страны должны «вести себя немного иначе».

«Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят «мы за немедленное прекращение огня» - это означает, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем другого рода работа», - пояснил советник.

При этом Подоляк подчеркнул, что Украина готова передавать свои предложения через третьи страны России, как это было с «зерновым соглашением».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Турция может «заложить основу» для «компромисса» в войне России с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не может быть посредником на переговорах по прекращению войны в Украине.