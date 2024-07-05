Россияне не могут попасть на Бали из-за Индонезии

Российские авиаперевозчики не могут договориться с аэропортами Индонезии о заправке самолетов и обслуживании лайнеров, сообщил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

По его словам, из-за отказов в аэропортовом обслуживании не удается наладить многократно анонсированные прямые рейсы на Бали — одну из «мекк» российского туризма в Азии, которую в прошлом году посетили более 150 тысяч граждан РФ.

«Местная сторона пока не может создать условия, необходимые для приема и обслуживания (самолетов). Речь идет как о заправке топливом, так и о возможности проводить расчеты - за топливо, другие аэропортовые услуги, в том числе и за продажу билетов», — посетовал Толченов.

По его словам, индонезийские компании и банки «по-прежнему опасаются западных санкций». Из-за этого вопрос возобновления прямых перелетов подвис в воздухе, несмотря на готовность российских авиакомпаний к рейсам и неоднократные обещания властей Индонезии.

«С одной стороны, наши индонезийские партнеры действительно говорят о своей заинтересованности в возобновлении прямого авиасообщения. С другой — пока не видно практических шагов по созданию условий для того, чтобы полеты между Россией и Индонезией возобновились», - пожаловался посол.

Он добавил, что Москва ждет от Джакарты «конкретных шагов, которые позволят решить эти проблемы».

Переговоры о прямых перелетах из России на Бали идут уже более двух лет. Государственные авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» еще в 2023 году анонсировали начало продаж билетов. Но беспосадочные рейсы так и не появились, а лететь в Индонезию россиянам приходится с пересадками в Дохе или Дубае.