Эрдоган прилетел в Берлин смотреть футбол фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Берлин, чтобы поддержать сборную Турции по футболу на Евро 2024.
Сборная Турции в матче 1/4 финала чемпионата Европы на Олимпийском стадионе Берлина встретится с командой Нидерландов.
Ранее сообщалось, что Эрдоган отменил свое участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше и намерен лично присутствовать на четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Нидерландов в Берлине 6 июля. Турецкий президент принял это решение после того, как УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции Мериха Демирала на два матча Евро-2024 за жест после гола в матче 1/8 финала с Австрией.