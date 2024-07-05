МЧС наградило победителей соревнований в Габале фото
Министерство по чрезвычайным ситуациям провело в Габале церемонию награждения победителей X Международных соревнований «Юный спасатель» и XI Республиканского первенства «Юный спасатель и пожарный».
В церемонии награждения приняли участие председатель организационного комитета соревнований, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, сотрудники министерства, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, глава исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, руководители районных правоохранительных органов, а также дети и семьи шехидов Отечественной войны.
В этом году в соревнованиях наряду с командами из Азербайджана участвовали представители России, Беларуси, Казахстана, Грузии и Узбекистана.
Соревнования проводились с целью повышения уровня подготовки подростков и молодежи к чрезвычайным ситуациям, пропаганды здорового образа жизни среди школьников, воспитания чувства ответственности за личную и общественную безопасность, а также национального патриотизма и установления дружеских и партнерских отношений между юными спасателями разных стран.
Официальная часть мероприятия началась с исполнения Государственного гимна и показа видеоролика, подготовленного МЧС, о проведенных соревнованиях.
Затем школьники представили художественную программу, посвященную национальному патриотизму и дружбе между странами. Победителям были вручены кубки, дипломы, почетные грамоты и ценные подарки. Остальные участники также получили почетные грамоты и памятные подарки.
В международных соревнованиях первое место заняла команда России, второе место — команда Азербайджана, третье место — команда Беларуси. В республиканском первенстве первое место завоевала команда средней школы № 53 города Баку, второе место — специальная школа-интернат № 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья, третье место — команда средней школы № 14 города Гянджа.