Кремль готовит украинских детей к войне
Кремль «перевоспитывает» детей с оккупированных территорий Украины, готовя их к службе в силовых структурах России, сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.
В частности, чиновник привел несколько примеров.
«В Бердянске и районе россияне открывают «профильные классы Росгвардии», детей там будут учить офицеры Росгвардии Махачкалинского соединения», - говорится в сообщении.
Кроме того, в Мелитополе священники русской церкви, являющиеся военнослужащими Росгвардии, агитируют детей к службе в армии РФ.
Также Федоров добавил, что по данным Центра национального сопротивления, в Калмыкии (РФ) детей из Херсона будут учить управлять дронами на поле боя. Для этого будут применяться беспилотники, которые Россия использует в войне против Украины.