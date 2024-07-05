Германия отказалась от Нигера

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) откажется от авиатранспортной базы в Нигере. База в Ниамее должна быть закрыта к 31 августа, а военнослужащие переброшены обратно в Германию, сообщило агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Правительство Германии «пересмотрело запланированное сотрудничество» с Нигером. «Представленный Нигером проект соглашения не может служить основой для переговоров о соглашении о статусе - ни по характеру, ни по содержанию», - указали в министерстве. «В нем не предусматривается иммунитета для немецких солдат.

В то же время у нас нет времени на переговоры по новому соглашению о статусе - позиции слишком разнятся по этому вопросу», - добавили в ведомстве. Было решено прекратить переговоры и «больше не заниматься» проектами военного сотрудничества и модернизации, за которые Министерство обороны и Министерство иностранных дел несут совместную ответственность.

Германия с 2013 года использовала базу в столице Нигера для снабжения вооруженных сил, задействованных в миротворческой миссии в Мали. База была логистическим центром завершившейся Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации (МИНУСМА).

Будучи перевалочным пунктом для техники и личного состава, база продолжает предоставлять возможности для действий в стратегически важном регионе - например, в случае эвакуационных миссий и чрезвычайных ситуаций - а также демонстрирует военное присутствие Германии.