Евро-2024: Англия одолела Швейцарию, Турция против Нидерландов

В Дюссельдорфе встречались сборные Англии и Швейцарии. В основное время команды обменялись голами. На 75-й минуте швейцарец Бриль Эмболо открыл счет в матче, а через пять минут Букайо Сака восстановил равновесие. В дополнительное время голов не было. А в серии пенальти точнее оказались англичане – 5:3.

Англия сыграет в полуфинале с победителем матча Турция – Нидерланды. Эта игра начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.

Одна полуфинальная пара уже известна: Испания – Франция.