Отдел информации 22:53

На матче плей-офф ЕВРО-2024, в котором сборная Турции победила Австрию со счетом 2:1, турецкий футболист Мерих Демирал, отметившийся двумя голами, привлек внимание всего Старого Света. Причем не только блестящей игрой, но и жестом «серого волка», которым футболист отпраздновал забитый мяч.

«Очень горжусь тем, что я турок, потому и показал этот жест, - объяснил Демирал уже после матча. - В этом нет никакого скрытого месседжа». В самой Турции считают этот жест абсолютно безобидным. В Турции он символизирует мифического серого волка, который, как принято считать, указал туркам путь к свободе. Во все времена этот жест использовали политические деятели с самыми разными идеологиями и взглядами, от социал-демократов до консерваторов и националистов, от Эрдогана до Кылычдароглу. В первые годы Турецкой Республики символ «серого волка» использовался по указанию Мустафы Кемаля Ататюрка на денежных банкнотах, на государственном гербе и на почтовых марках. В Анкаре надеялись, что УЕФА не применит санкций за «серого волка». Тем не менее, хотя этот жест официально не запрещен на территории Федеративной Республики Германия, немецкий министр внутренних дел Нэнси Фезер назвала его «символом ультраправых» и призвала УЕФА ввести санкции, что сразу перевело этот вопрос из спортивной плоскости в политическую. Более того, в отчете Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ за сентябрь 2023 года говорится, что «не каждый, кто делает жест «серого волка», может быть классифицирован, как правый экстремист». В том же месяце это ведомство опубликовало отчет, в котором сказано, что террористическая организация РПК с каждым днем усиливает свое влияние в Германии и собирает миллионы долларов.

На фоне отсутствия в Германии сколько-нибудь действенных мер против сепаратистской террористической организации, реакция главы МВД Нэнси Фезер на жест «серого волка» вызвала в Анкаре резкую критику. Турецкие политики сразу же припомнили инцидент все с той же Нэнси Фезер на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, когда правительство Катара по согласованию с руководством ФИФА запретило поддержку ЛГБТ, а фрау Фезер, тем не менее, демонстративно носила повязку «One Love» на трибуне для специальных гостей чемпионата мира. Напомним, что этот инцидент едва не стал тогда причиной дипломатического кризиса между Турцией и Германией. По мнению политических наблюдателей, значительное преимущество, полученное ультраправыми на последних выборах в Европарламент, стало проявляться уже на чемпионате Европы, проводимом в Германии. Антитурецкие заявления Фезер также рассматриваются, как демонстративные шаги для завоевания симпатий ультраправого электората.

На пике скандала вокруг турецкого футболиста, западные СМИ вспоминают сербских футболистов, делавших на поле жесты в поддержку бойни в Боснии, знаменитого Пепа Гвардиолу, который носил ленту в поддержку каталонских сепаратистов, игрока сборной Англии Джуда Беллингема, «отметившегося» на этом чемпионате неприличным жестом… Характерно, что никто из них не столкнулся с серьезными наказаниями. В этом контексте дисквалификация на два матча турецкого футболиста за празднование гола жестом «серого волка» считается политическим решением и проявлением двойных стандартов. В настоящее время в Турции обсуждают, как именно УЕФА юридически обоснует свое решение. Через несколько часов после заявлений главы МВД Германии и резкой критики ультраправых партий и СМИ в адрес Мериха Демирала, европейская Федерация футбола начал дисциплинарное расследование в отношении турецкого футболиста. При этом расследование и окончательное решение принимает не Совет по этике и дисциплине УЕФА, а почему-то Апелляционный совет этой структуры.