Израиль истребляет лидеров «Хезболлы»

Израильские ВВС ликвидировали одного из командиров сил воздушной обороны организации «Хезболла» в районе города Баальбек на востоке Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад ВВС нанесли удар в районе Баальбека и уничтожили террориста Мейтама Мустафу Альтаара, который являлся командиром подразделения воздушной обороны «Хезболлы». Мейтам руководил многими видами деятельности подразделения и принимал участие в планировании и проведении многочисленных атак против государства Израиль», - говорится в заявлении.

«Мейтам несколько раз летал в Иран, где получал задания», - продолжили в пресс-службе, отметив, что «его устранение наносит существенный ущерб возможностям воздушной обороны «Хезболлы».