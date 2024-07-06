Новый премьер Великобритании отказался депортировать нелегалов в Африку

Одним из первых своих официальных решений нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера стал отказ от программы депортации нелегальных мигрантов в Руанду.

«Программа по Руанде была мертва и похоронена еще до ее начала. Я не готов продолжать использовать уловки, которые не действуют», — заявил Стармер сегодня после первого заседания кабинета министров нового лейбористского правительства, передает Bild.

Закон о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду стал флагманским проектом предыдущего премьер-министра Риши Сунака. Он предполагал, что просителей убежища, незаконно попавших в Великобританию, будут депортировать в Руанду.

Это предложение вызвало ожесточенные споры и возражения правозащитников, однако Сунак все равно пытался воплотить так называемый руандийский сценарий в жизнь. Проект уже обошелся британской казне в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Каждый год десятки тысяч людей нелегально добираются до британского побережья через Ла-Манш — в основном они делают это на небольших лодках. На размещение нелегальных мигрантов в гостиницах и других местах проживания правительство Великобритании ежегодно вынуждено тратить миллиарды фунтов стерлингов.