НАТО боится смерти Байдена

Лидеры НАТО опасаются, что американскому президенту Джо Байдену не удастся победить его оппонента Дональда Трампа на выборах в США, пишет Politico.

"Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года", - сказал анонимный чиновник из европейской страны НАТО.

По данным издания, союзники по НАТО потихоньку задаются вопросом, как долго президент Байден сможет обеспечивать американскую поддержку для обороны Европы.

Дипломаты и мировые лидеры, которые готовятся к саммиту НАТО на следующей неделе, в частных разговорах выражают острую обеспокоенность возрастом, состоянием здоровья и способностью Байдена победить на президентских выборах 2024 года.

В целом иностранные чиновники в основном выступают за переизбрание Байдена и опасаются, что возвращение бывшего президента США Трампа к власти нанесет ущерб НАТО и подорвет военные усилия в Украине.

Они также отреагировали на недавнее выступление Байдена на дебатах с тревогой и опасением, что Байден может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить мировую сверхдержаву.

"Не надо быть гением, чтобы увидеть, что президент старик... Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года", - сказал один чиновник из европейской страны НАТО.