В Баку убит капитан полиции обновлено 10:47
В поселке Бина Сураханского района Баку Мехман Мамедов (1983 г.р.), неоднократно судимый и находившийся в розыске, при задержании оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, применив холодное оружие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Согласно информации, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гарадагского районного управления полиции с целью задержания и привлечения к ответственности Мехмана Мамедова, последний нанес смертельное ранение ножом сотруднику полиции Фахреддину Насирову (1986 г.р.).
В прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3 и 315 УК Азербайджана, Мехман Мамедов задержан в качестве подозреваемого.
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В Баку 6 июля около полуночи сотрудник полиции задержал разыскиваемого за кражу и ранее восемь раз судимого по различным статьям Уголовного кодекса 41-летнего Мехмана Салахеддин оглу Мамедова.
В пресс-службе МВД Азербайджана заявили, что при задержании М.Мамедов ранил сотрудника полиции, выполнявшего свои служебные обязанности, колюще-режущим предметом и попытался скрыться. Несмотря на тяжелое ранение, капитан полиции Фахреддин Насиров предотвратил побег, задержал Мамедова и передал другим сотрудникам полиции.
Ф.Насиров был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.