В поселке Бина Сураханского района Баку Мехман Мамедов (1983 г.р.), неоднократно судимый и находившийся в розыске, при задержании оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, применив холодное оружие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно информации, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гарадагского районного управления полиции с целью задержания и привлечения к ответственности Мехмана Мамедова, последний нанес смертельное ранение ножом сотруднику полиции Фахреддину Насирову (1986 г.р.).

В прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3 и 315 УК Азербайджана, Мехман Мамедов задержан в качестве подозреваемого.