Атака беспилотников в России: пожар и взрывы, возможна эвакуация

По его словам, обломки упали на один из складов, произошел пожар. В Подгоренском районе «началась детонация взрывоопасных объектов». Власти подготовились к возможной эвакуации населения.

Средства противовоздушной обороны РФ в ночь на 7 июля сбили несколько беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

Минобороны РФ в сводке за ночь сообщило об уничтожении только одного БПЛА над Белгородской областью, атака на Воронежскую область не упоминается.

Как утверждает губернатор области, над территорией региона ночью «были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА». Он не уточнил, детонация каких объектов произошла.

По предварительной информации, никто не пострадал. «На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации чрезвычайной ситуации», — написал Гусев в Telegram.

Власти региона подготовили автобусы, которые будут задействованы для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов «в случае необходимости». С населением проводится инструктаж «для обеспечения их безопасности».