Армия РФ продвинулась в восьми населенных пунктах на Донбассе, в то же время вооруженные силы Украины оттеснили россиян в Харьковской области. Об этом сообщают аналитики украинского OSINT-проекта DeepState, близкого к Министерству обороны Украины.

По данным Института изучения войны, российские военкоры утверждали, что ВСУ в Харьковской области провели контратаки в районе населенных пунктов Липцы и Глубокое, в районе Волчанска и возле него, а также возле Тихого.