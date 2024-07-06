Русские наступают на Донбассе. ВСУ — в Харьковской области ситуация на фронтах Украины
Армия РФ продвинулась в восьми населенных пунктах на Донбассе, в то же время вооруженные силы Украины оттеснили россиян в Харьковской области. Об этом сообщают аналитики украинского OSINT-проекта DeepState, близкого к Министерству обороны Украины.
По данным Института изучения войны, российские военкоры утверждали, что ВСУ в Харьковской области провели контратаки в районе населенных пунктов Липцы и Глубокое, в районе Волчанска и возле него, а также возле Тихого.
В Луганской области, согласно опубликованным картам, 6 июля россияне незначительно продвинулись на восток от Песчаного. Также, по данным ISW, 5 и 6 июля российские войска продолжили наступать в других населенных пунктах области.
Ранее в DeepState сообщали, что в последнее время количество столкновений на фронте продолжает расти. Так, среднесуточное число столкновений в мае было 122.1, в июне 124.5, а за июль уже 160.4.
В Генштабе ВСУ отмечали, что россияне пытаются вклиниться в оборону ВСУ на востоке. Самой горячей ситуация оставалась на Покровском направлении, россияне активны и на Лиманском и Кураховском направлениях.