Источники утверждают, что Байден «питал неприязнь к тому, что он считал партийным крылом «Лиги Плюща» (название самых престижных университетов США): между его семьей и Клинтонами (Хиллари — жена 42-президента США Билла Клинтона) не было хороших отношений. Когда Обама поддержал Клинтон в выдвижении на пост президента, а не своего вице-президента Байдена, это вызвало у последнего недовольство, пишет газета. Также Обама «навлек на себя гнев» Клинтонов, когда в 2008 году стал ее соперником в борьбе за выдвижение от демократов на пост президента.

Между ведущими семьями Демократической партии США — действующего президента Джо Байдена, бывшего главы государства (2009-2017) Барака Обамы и экс-госсекретаря (2009-2013) Хиллари Клинтон — сложились не очень хорошие отношения, что может иметь негативный эффект для партии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сторонников демократов.

Издание называет ситуацию «столкновением кланов». Газета пишет, что натянутые отношения между ними формируют «слой недоверия в и без того расколотой партии»: если четыре года назад Байдену удалось сплотить разделяющих разные ценности демократов, то теперь с угрозой его выхода из предвыборной гонки на фоне недовольства из-за неудачных дебатов с Трампом партия находится «в историческом кризисе».

Давний стратег Демократической партии Хэнк Шейнкопф заявил, что среди членов партии нет единства, ссылаясь на увеличивающийся разрыв между ее традиционной «рабочей» базой и образованной городской элитой. Что касается семей Обамы, Байдена и Клинтон, он говорит так: «Все они представляют разные фракции. Все они думают, что у них есть ответ».

FT отмечает, что многие демократы надеются, что Обама «оттеснит Байдена в сторону», однако знакомые с президентом и его командой собеседники предупреждают, что это может иметь противоположный эффект. Один из главных спонсоров демократов заявляет, что это будет «контрпродуктивно».

Ранее некоторые демократы и их спонсоры призвали Байдена выйти из предвыборной гонки. Однако действующий президент заявил, что будет баллотироваться. 7 июля демократы обсудят его выдвижение, сообщал NBC News.