Франция голосует: кто придет к власти?

Голосование продлится с 08:00 до 18:00 по местному времени (с 10:00 до 20:00 по бакинскому). В Париже, Тулузе, Лионе, Бордо, Монпелье и Марселе избиратели смогут проголосовать до 20:00 по местному времени (22:00 по бакинскому).

В заморских департаментах Франции голосование началось в субботу и в большинстве из них уже завершилось или подходит к концу, в частности в Новой Каледонии.

Основная борьба за 577 мандатов Нацсобрания развернулась между центристской президентской коалицией, ультраправым «Национальным объединением» и левым «Новым народным фронтом». Согласно последнему опросу Ifop, кандидаты от «Нацобъединения» могут получить от 170 до 210 мест в нижней палате, тогда как для достижения абсолютного большинства той или иной партии необходимо получить 289 мест. Левый альянс «Новый народный фронт» и его союзники могут получить от 155 до 185 мест, в то время как у президентской коалиции «Вместе за республику» их может быть от 120 до 150. Всего в Национальном собрании заседают 577 депутатов.

Итоги второго тура голосования будут подведены после закрытия последних избирательных участков в 22:00 по бакинскому времени. Французский избирательный кодекс устанавливает строгий запрет на публикацию экзитполов или любых других прогнозов до завершения голосования. Нарушение этого запрета предусматривает штраф в размере до €75 тыс.