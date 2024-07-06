В Евросоюзе отреагировали на визит Орбана в Шушу

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не получал полномочий представлять сообщество на прошедшем в Азербайджане (город Шуша) неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

«Орбан не получал мандата от Совета ЕС, чтобы представлять его интересы на саммите Организации тюркских государств», - написал Боррель в X (ранее Twitter).

Ранее Боррель распространил аналогичное заявление перед визитом Орбана в Москву, напоминает ТАСС. Тогда глава евродипломатии указал на то, что ЕС исключает для себя официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, а венгерский премьер посетил Москву «исключительно в рамках двусторонних отношений». Боррель также сказал, что председательство Венгрии в Совете ЕС не дает Будапешту никаких особых прав по представлению ЕС на международной арене.