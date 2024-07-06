Россияне заявили об уничтожении Patriot. В Украине сказали, что это были макеты

«Нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф»», — сказали в Минобороны РФ.

Ведомство также опубликовало видеокадры уничтожения украинской военной техники.

В то же время командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук ранее заявил, что российские военные нанесли удар ракетами «Искандер» по макетам украинских систем ПВО.

«Разумеется, и мы, и враг имеем потери техники и людей. Но ни одна из сторон не говорит об этом публично. Понятно, почему! — написал Олещук. — В качестве исключения, чтобы объяснить обществу, что все не так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара «Искандерами-М», снятых с российских разведывательных БпЛА».

Он сообщил, что российские ракеты ударили по аэродрому Догинцево в Кривом Рогу и району Южное под Одессой. «Благодарю всех, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше «Искандеров», а макеты еще подвезут», — сказал при этом Олещук.