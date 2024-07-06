Новый глава МИД Британии готов поддерживать Украину

«Наше правительство останется приверженным лидерству Соединенного Королевства по Украине и нашей непоколебимой поддержке Украины в сфере безопасности», - написал он в своем микроблоге в соцсети Х.

Deutsche Welle передает, что в ходе визита в Германию 6 июля Лэмми сообщил, что вместе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок он обсудил угрозы и поддержку Украины. Со своей стороны германское внешнеполитическое ведомство заявило, что в преддверии саммита НАТО Бербок и Лэмми обсудят, как вместе с союзниками сделать помощь Украине еще более эффективной.

Германия стала первой страной, которую посетил Лэмми после прихода к власти в Великобритании нового лейбористского правительства. По словам Лэмми, Великобритания изучает вопрос о том, как снова сблизить Соединенное Королевство с ЕС. Он исключил возможность возвращения королевства на внутренний рынок ЕС и в Таможенный союз Евросоюза, но отметил, что стороны многое могут делать сообща, «начиная с безопасности и пакта безопасности между Соединенным Королевством и Евросоюзом».