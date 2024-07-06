Сегодня решается судьба Макрона горячая тема
Во Франции начался второй тур досрочных парламентских выборов во Франции.
Авантюра президента Франции Эммануэля Макрона с проведением досрочных выборов терпит оглушительное фиаско, что, собственно, с самого начала предсказывали большинство аналитиков.
Как и раньше, опросы общественного мнения предсказывают победу правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», второе место займет объединение левых сил, а партия Макрона станет лишь третьей. И если этот расклад не претерпит изменений, то партия Мари Ле Пен посадит в кресло премьер-министра восходящую звезду французской политики, 28-летнего председателя партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу, чьи политические идеи прямо противоположны взглядам президента Макрона.
Еще перед выборами в Европарламент было понятно, что партия президента «Возрождение», скорее всего, потерпит поражение. При этом сам Макрон после поражения объявил о роспуске парламента страны и назначил досрочные выборы. Похоже, Макрон искренне верил, что нация каким-то образом образумится и отвернется от радикального мейнстрима политики в целом и от партии Мари Ле Пен «Национальное объединение» в частности. И, руководствуясь как обычно непоколебимой верой в себя, в очередной раз ошибся.
Хотя до сих пор трудно сказать, понял ли Макрон, что своим решением о досрочных выборах он, выражаясь образно, выстрелил себе в ногу?
Как стало известно, сразу же после провала в первом туре парламентских выборов партии «Возрождение», политические союзники Макрона настоятельно посоветовали ему срочно прервать личное участие в предвыборной кампании и, что называется, на время уйти в тень. Чтобы и без того малоутешительные результаты социологических опросов не стали катастрофическими.
В итоге, как пишет газета Politico, Макрон уже недели две не появляется на публике. Более того, портрет президента Франции даже не был размещен в предвыборных буклетах партии «Возрождения», лидером которой он является.
Безусловно, досрочные выборы, создающие неопределенность в самой Франции, также негативно отражаются на ряде общеевропейских проектов. В частности, политический авантюризм Макрона поставил под вопрос судьбу дополнительных расходов Евросоюза на оборону. А вероятный провал президента Франции, который является самым рьяным защитником Украины, может отразиться на военно-технической поддержке ВСУ. В частности, в зависимости от результатов выборов могут назреть сомнения и насчет обещания Макрона выделить Украине до конца года финансовую помощь в размере до трех миллиардов евро.
Так, Марин Ле Пен, лидер правой французской партии «Национальное объединение», заявила в интервью CNN, что президент Эммануэль Макрон не сможет выполнить свое обещание и отправить французские войска в Украину, если премьер-министр Жордан Барделла выступит против очередной авантюры президента. Ле Пен также добавила, что премьер-министр, представляющий ее партию, не позволит Киеву использовать дальнобойное французское оружие для нанесения ударов по территории России.
Важно отметить, что заявление Марин Ле Пен было не просто предвыборным вбросом, разбавленным долей популизма. Каждое ее слово в интервью CNN прозвучало для Макрона как выстрел в висок. Дело в том, что президент Франции хотя и является верховным главнокомандующим, но от командования государственным бюджетом он фактически отстранен - казна находится в ведении правительства под началом премьер-министра, а расходы бюджета должны получить одобрение парламента.
Таким образом, по итогам двух туров голосования на досрочных выборах большинство в нижней Палате парламента Пятой республики могут взять партии с совершенно иными приоритетами. А сам Эммануэль Макрон, если подтвердятся прогнозы аналитиков относительно итогов сегодняшних выборов, может оказаться в ситуации, при которой он, подобно западноевропейским монархам, будет «царствовать», но не править.