Как и раньше, опросы общественного мнения предсказывают победу правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», второе место займет объединение левых сил, а партия Макрона станет лишь третьей. И если этот расклад не претерпит изменений, то партия Мари Ле Пен посадит в кресло премьер-министра восходящую звезду французской политики, 28-летнего председателя партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу, чьи политические идеи прямо противоположны взглядам президента Макрона.

Еще перед выборами в Европарламент было понятно, что партия президента «Возрождение», скорее всего, потерпит поражение. При этом сам Макрон после поражения объявил о роспуске парламента страны и назначил досрочные выборы. Похоже, Макрон искренне верил, что нация каким-то образом образумится и отвернется от радикального мейнстрима политики в целом и от партии Мари Ле Пен «Национальное объединение» в частности. И, руководствуясь как обычно непоколебимой верой в себя, в очередной раз ошибся.

Хотя до сих пор трудно сказать, понял ли Макрон, что своим решением о досрочных выборах он, выражаясь образно, выстрелил себе в ногу?

Как стало известно, сразу же после провала в первом туре парламентских выборов партии «Возрождение», политические союзники Макрона настоятельно посоветовали ему срочно прервать личное участие в предвыборной кампании и, что называется, на время уйти в тень. Чтобы и без того малоутешительные результаты социологических опросов не стали катастрофическими.

В итоге, как пишет газета Politico, Макрон уже недели две не появляется на публике. Более того, портрет президента Франции даже не был размещен в предвыборных буклетах партии «Возрождения», лидером которой он является.