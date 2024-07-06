Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:35

Во всем мире к прогнозам международного рейтингового агентства Moody's традиционно относятся серьезно и с доверием. А потому подтверждение экспертами Moody's рейтингов эмитента и старших необеспеченных рейтингов правительства Азербайджана в иностранной валюте на уровне Ba1 в этот крайне непростой для глобальной экономики привлекло наше внимание. Еще один немаловажный вопрос: агентство также изменило прогноз со стабильного на позитивный. А это уже, судя по аналитике агентства, принципиально важный шаг вперед. Какие же именно перспективы дали основание аналитикам Moody's утверждать это?

Растущая значимость Срединного коридора как важного транспортного узла между Европой и Азией и источника инвестиции являются движущими силами экономических перспектив, хотя их влияние на экономическую мощь Азербайджана станет ощутимым лишь со временем. Кроме того, более высокий спрос Европы на азербайджанский газ, а также расширяющийся список проектов возобновляемой энергетики амортизируют факт истощения нефтяных ресурсов. По утверждению экспертов Moody's, наращивание поставок газа обеспечит Азербайджану диверсификацию от традиционной нефтезависимости, особенно по мере того, как объем добычи нефти будет продолжать снижаться. Как не раз писал haqqin.az, Азербайджан выигрывает от более высокого спроса Евросоюза на свой газ, что отражает усилия блока по диверсификации источников и маршрутов поставок с целью снижения зависимости от российского газа.

За последние один-два года Азербайджан подписал несколько соглашений о поставках газа с Европейской комиссией, а также с отдельными европейскими экономиками. В результате с 2022 года объемы добычи и экспорта газа вкупе с дополнительными возможностями для роста на фоне проектов по разведке и расширению трубопровода SGC (Южный газовый коридор) значительно возросли. Вот и в Moody's считают, что наращивание поставок газа обеспечит диверсификацию от традиционной зависимости от нефти. К сожалению, этот вывод агентства относится только к сектору углеводородов. Тогда как правительство Азербайджана принимает действенные меры и для реализации проектов по развитию и экспорту «зеленой» энергии. В целом же подтверждение рейтинга отражает кредитные преимущества Азербайджана, обусловленные сильным государственным балансом страны с низкой долговой нагрузкой и значительными фискальными резервами, хранящимися в иностранных активах, что, в свою очередь, снижает риски ликвидности правительства и внешней уязвимости. Потолки рейтингов Азербайджана в местной и иностранной валюте остаются неизменными на уровне Baa2 и Ba1 соответственно. Разрыв в два уровня между потолком в местной валюте и суверенным рейтингом уравновешивает большее присутствие правительства в экономике и все еще слабое институциональное управление против обширных активов Государственного нефтяного фонда, поддерживающих внешнюю и макроэкономическую стабильность страны.