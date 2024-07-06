Взрывы на «Северных потоках»: новые подробности

По одной из версий, к организации взрывов на газопроводах причастна 15-метровая парусная яхта «Андромеда» с экипажем из шести человек, находившаяся в этот момент неподалеку в Балтийском море.

Атака на газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море была спланирована «украинской группировкой» еще до аннексии Крыма в 2014 году, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в немецком следствии и на данные расследования международных спецслужб.

Подробностей планирования атаки на газопроводы Welt am Sonntag не приводит. При этом, как считает возглавлявший немецкую разведку с 2011 по 2016 год Герхард Шиндлер, результаты расследования, указывающие на причастность украинской группировки, не означают, что заказчиком атаки была Украина. По его мнению, на операцию «под чужим флагом» была способна российская сторона, а следы, оставленные экипажем яхты, могли быть оставлены намеренно.

За неделю до взрыва яхту «Андромеда», пишет Welt am Sonntag, проверяли пограничники в польском Колобжеге. Польская сторона также рассматривала возможность передачи немецким следователям видеозаписей яхты и экипажа, однако до сих пор не сделала этого.

По данным Welt am Sonntag, одна из причин в том, что на записях может быть виден не только экипаж «Андромеды», но и «польские и американские агенты».

В 2014 году, напоминает издание, «Северный поток — 1» находился в эксплуатации более двух лет, велось планирование строительства «Северного потока — 2».

Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование обстоятельств взрывов проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран. В организации диверсии видели как украинский, так и российский след. Причастной к организации взрывов считают яхту «Андромеда». Из расследований СМИ стало известно, что она была арендована компанией, базирующейся в Польше и зарегистрированной на двух граждан Украины, а операция проводилась группой из шести человек. По данным The Wall Street Journal, после того как была заложена взрывчатка, яхта вернулась в Польшу. Зимой 2024 года Дания и Швеция закрыли расследование взрывов, но в Германии оно продолжается.